Films, BD et jeux de rôle. La culture populaire peut-elle être initiatique ?

Quel peut être le lien entre Naruto, V pour Vendetta, Final Fantasy VII ou Les Trois Mousquetaires ? Qu'ont en commun le rock opéra The Wall, le roman graphique Watchmen et la saga du Parrain ? Harry Potter et le Roi Arthur ont-ils la même histoire ? Fight Club est-il si différent d'une Loge maçonnique ? Comment expliquer les jeux vidéo et les jeux de rôle à un frère ancien ou néophyte ? Que penser des comics et des mangas appréciés des plus jeunes et des geeks ? A travers ces questions se pose la place de la pop culture en Loge : pourquoi faire appel à elle, comment l'utiliser pour enrichir sa réflexion, et surtout comment l'utiliser pour transmettre ? En proposant une grille d'analyse originale, Josselin Morand nous invite à découvrir ou redécouvrir sous un nouveau jour cette pop culture. Il en décrypte les messages et les mythes cachés pour mieux l'apprécier, en faire un corpus de références vivant, riche et surtout un pont entre les générations.