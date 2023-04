111 Lieux à Saint-Malo à ne pas manquer

Saint-Malo est une ville à part en Bretagne. Posée sur son rocher et dominant la superbe côte d'Emeraude, c'est une citadelle entourée de hauts remparts et une station balnéaire des plus courues. Battue par les vents, elle a un goût inimitable d'iode et de périples maritimes. Avec son esprit libre habituel, Jean-Christophe Collet dévoile dans ce nouveau livre 111 adresses malouines pour les locaux en mal d'aventures. Vous y croiserez la route des plus grands corsaires et des célébrités qui ont décidé d'y poser leurs valises - Jeanne Jugean, Colette ou encore Alain Delon. Monuments, jardins, musées, restaurants, forteresses ou îles, l'auteur a concocté pour ses lecteurs une sélection variée et surprenante de lieux dans la ville et aux alentours à ne pas manquer, sans oublier de mentionner les anecdotes qui en font tout le sel (breton ! ) Ce nouveau guide, agrémenté de photos et nourri par une documentation riche, vous invite à découvrir les trésors, le patrimoine et les secrets de la Cité Corsaire.