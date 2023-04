Origami classiques. Détacher et plier

Un nouveau livre extraordinaire de la série à succès " Détacher et plier ", qui contient 8 modèles créés ou réinterprétés par de grands maîtres, avec desdiagrammes, des instructions et un code QR pour accéder au tutoriel vidéo de chaque origami. Dans le livre, 100 feuilles de papier détachables en une multitude de motifs et de couleurs différentes.