Montrer sur les doigts jusqu'à 9999. De l'Antiquité a la Renaissance

Effectuer une addition sans aucun effort mental, et sans avoir à se demander combien font 7 et 8 : c'est ce que permettent les dispositifs très simples présentés ici, inventés depuis le 5e siècle avant notre ère. Ces ancêtres de nos calculettes fonctionnaient en y poussant du bout des doigts divers objets : des cailloux chez les Grecs et les Romains, des jetons au Moyen Age et à la Renaissance, ou encore des boules jusqu'à nos jours en Russie, en Chine et au Japon. Ils sont décrits au moyen de photos et de dessins, et la manière de s'en servir est expliquée par un très grand nombre de schémas, qui nécessitent seulement de savoir compter jusqu'à dix ! Le livre s'ouvre sur le phénomène du pas plus de quatre : point commun de ces dispositifs, il fut pressenti depuis la nuit des temps par de nombreuses civilisations, mais reconnu au 20e siècle seulement par les psychologues ! Un livre passionnant, qui mêle harmonieusement l'Histoire et le calcul élémentaire.