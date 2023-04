Guide pratique des plantes mellifères. Les connaître et les valoriser pour mieux attirer et protéger les abeilles

Cet ouvrage avec plus de 180 plantes mellifères qui fournissent à l'abeille pollen et nectar est destiné à aider les apiculteurs - et amoureux des abeilles - à identifier ces plantes facilement. Les informations fournies, illustrées par nombreuses photos (plus de 400), permettent d'identifier facilement la plante. Des détails tels que sa saison de floraison, la nourriture qu'elle donne à l'abeille c'est-à-dire si elle offre nectar ou pollen ou miellat, etc. complètent ce précieux guide des plantes apicoles. L'apiculteur, connaissant la flore mellifère qui entoure son rucher dans un large rayon, peut effectuer des démarches pour le développement des plantes les plus appropriées afin d'attirer et protéger les abeilles, et aider à la production de produits apicoles. Au sommaire - Le nectar - Le miellat - Les produits de la ruche - Les éléments pour reconnaître et classer les plantes - Les types de sols - Techniques de multiplication des plantes - Conseils généraux sur la plantation et l'entretien des plantes - Comment les abeilles sont-elles attirées par les plantes ? - Comment aider les abeilles en voie de disparition - Les plantes mellifères à planter sur son votre jardin ou balcon pour sauver les abeilles - Catalogue des plantes apicoles - Tableau récapitulatif avec la saison de floraison de chaque plante. - Tableau des couleurs des pollens - Glossaire Dans le catalogue des plantes, pour chacune d'elles, vous trouverez une fiche descriptive ainsi organisée : Classification - Classe - Order - Famille - Genre Description botanique - Tronc - Fleurs - Type de feuillage - Fruits Eléments apicoles - Qualité pour le nectar - Qualité pour le pollen - Période de floraison - Durée de floraison - Avantages pour les abeilles - Couleur du pollen Générales - Zones où la plante croît - Propagation des plantes - Des terrains qui poussent - Utilisations - Remarques et conseils