Zipolaris Tome 2 : Le sentier de la peur

En cette nuit de pleine lune et d'Halloween, l'ignoble Corbeau rôde. La survie des Zipoïdes est à nouveau menacée ! Le temps presse. Pour protéger les Zipoïdes, Nat doit immédiatement porter la future reine dans un lieu tenu secret, quelque part sur l'île de Zipolaris. Mais la mission du jeune héros est périlleuse et de nombreux pièges l'attendent en chemin. Confronté à des créatures encore plus effrayantes que les Morloups, Nat arrivera-t-il à protéger la reine ? Rien n'est moins sûr, car l'île de tous les dangers recèle encore bien des mystères et l'aventure pourrait alors vite tourner au cauchemar...