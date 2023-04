Une approche efficace pour mettre en place des changements durables. Depuis son émergence au début des années 1970, la PNL a évolué en s'inspirant de différentes approches et en harmonie avec de nombreuses disciplines, dont la psychothérapie, l'hypnose, la philosophie. "Tout sur la PNL" fait un tour d'horizon de cette discipline qui s'est transformée au fil du temps grâce aux connaissances toujours plus approfondies dont nous disposons sur le fonctionnement du cerveau. Cette évolution nous permet aujourd'hui d'observer précisément ce qui fait la réussite de certains individus et de suivre ces modèles pour une atteinte durable de nos objectifs, qu'ils soient personnels, relationnels ou professionnels. Que vous souhaitiez être guidé par un coach ou que vous préfériez expérimenter de façon autonome les techniques de la PNL, cet ouvrage propose une méthode formidable pour le dévoilement de votre potentiel.