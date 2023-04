Manuel ultime de musculation. Connaissances scientifiques et méthodologie

Condensé ultime de l'ensemble des connaissances en lien avec la musculation, cet ouvrage présente la synthèse des dernières recherches scientifiques à un niveau très rarement constaté dans la littérature existante. L'auteur dévoile près de 60 repères méthodologiques innovants à travers trois volets : la force, la masse et l'affûtage (endurance de force), avec pour chacun d'entre eux des aspects allant de la théorie à la mise en place pratique. Grâce à leurs astuces et leur très haut niveau d'expertise, les auteurs vous facilitent la compréhension des notions physiologiques les plus poussées. Référence absolue dans le domaine de la musculation, ce livre bouleversera votre perception de l'entraînement !