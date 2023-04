La forêt de Soignes. Son histoire et ses 20 plus belles balades

A moins d'une dizaine de kilomètres de la Grand-Place de Bruxelles, la forêt de Soignes s'impose comme l'une des forêts périurbaines les plus belles et les plus vastes d'Europe. Bien qu'amputée des deux tiers de son territoire au XIXe siècle, elle se compose aujourd'hui de près de 5 000 hectares à l'est et au sud de la ville. Cette forêt, quelle est-elle ? Quelle en est son histoire ? Quels en sont les enjeux à l'heure des mutations climatiques ? Ce guide répond à ces questions et à bien d'autres. Il se décline en deux parties, l'une à découvrir dans son canapé, l'autre à vivre à pied ou à vélo, au gré d'une vingtaine de promenades, certaines balisées, d'autres plus inédites mais toutes bien détaillées via une carte et un QR code qui vous révéleront le tracé. En fin d'ouvrage, un petit lexique explicite certains termes sylvicoles et une bibliographie sélective rassemble quelques ouvrages majeurs. Quelques "bons plans" parachèvent l'ensemble.