Like N° 12, printemps 2023 : Les premiers photographes de Libération

Il vous dit : "Ecoute... " Alors, le verbe roule, limpide, enthousiaste, sombre ou poignant. En rien de temps nous passons d'Aubervilliers pour atterrir au coeur de l'Amazonie. Nous retournons au Rwanda et rejoignions le Grand Nord dans la même phrase. Sebastião Salgado est avant tout un homme engagé armé d'un simple appareil photo et d'une volonté hors du commun. Un entretien vérité. Notre couverture. Libération fête ses 50 ans cette année. Le quotidien a révolutionné la presse quotidienne Française. Pourtant les débuts furent plus que chaotiques. Guidés par leur envie de proposer une information différente, ils sont rejoints par un groupe de jeunes photographes qui se mobilisent pour créer une agence photo au service du nouveau journal. C'est l'histoire de Fotolib jamais racontée.