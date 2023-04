La deux fois morte suivi de l'élixir de vie

Un ouvrage qui s'inscrit dans la veine de Edgar Poe et parfaitement dans son époque : celle d'une société férue de science et d'occultisme. La deux fois morte > Paul et Virginie s'aiment et décident de s'unir. Quelques temps plus tard Virginie meurt. Paul s'enferme dans son château et refuse d'admettre la mort de sa jeune épouse. L'Elixir de vie > Un jeune médecin est confronté à la mort inexplicable d'une enfant. Se rendant à son chevet, il rencontre un vieil homme mystérieuxA : Monsieur Vincent... Il s'agit de deux récits singuliers d'inspiration fantastique où l'occultisme occupe une place de choix. Deux oeuvres parmi les moins connues de l'auteur.