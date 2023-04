S'installer à Castres-Mazamet

Nouveau titre dans la collection "Les guides s'installer", qui compte maintenant une quarantaine de références, cet ouvrage donne toutes les clés pour réussir son installation dans les villes de Castres et Mazamet et leurs environs. Le guide indispensable pour tous ceux qui souhaitent changer de ville et s'installer dans ce coin du Tarn (entre Toulouse, Albi et Carcassonne).