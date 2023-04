Bienvenue à l'hôtel des insectes

On les oublie facilement à la campagne, tellement ils sont petits et fragiles. Mais c'est bien dommage. As-tu la moindre idée de la vie pittoresque que peuvent mener les insectes ?? Tiens, prenons l'exemple du capricorne. Il ressemble à un monsieur je-sais-tout asocial, mais ce sont ses infiniment longues antennes qui le privent de plus d'interactions. Puis vient la libellule. Elle bat des ailes si vite et si peu que c'est un miracle qu'elle ne tombe pas. Et ce ne sont que deux des créatures qui peuplent le monde fabuleux des insectes. Alors, qu'est-ce que tu attends ?? Ouvre le livre, entre dans l'hôtel des insectes et apprends à connaître ses fragiles résidents dotés d'ailes et d'antennes. Impatiente, la coccinelle réceptionniste meurt d'envie de t'accueillir...