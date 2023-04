La souveraineté, l'Europe et le peuple

" Coralie Delaume nous a quittés le 15 décembre 2020, laissant derrière elle une famille, des amis et des camarades de combat bouleversés par la violence et la précocité de ce départ. Elle lègue une oeuvre riche mais malheureusement inachevée, car elle avait tant à apporter encore au débat public. En octobre 2021, nous fondions l'Association des Amis de Coralie Delaume, dont le but est de faire vivre sa pensée et, plus largement, le débat intellectuel. Ce livre constitue le premier témoignage de nos travaux. De nombreux intellectuels, essayistes, journalistes, qui avaient participé aux journées et conférences organisées par notre association, ont accepté que leurs interventions soient publiées dans un ouvrage autour des thèmes de la souveraineté, de l'Europe et du peuple. Qu'ils soient tous ici chaleureusement remerciés d'avoir participé à cette oeuvre collective. " Unanimement saluée, la pensée de Coralie Delaume figure parmi les plus originales et pertinentes de sa génération. L'ensemble de son oeuvre a été publiée aux éditions Michalon : Europe, les Etats désunis (2014) ; Le couple franco-allemand n'existe pas (2018) et, en collaboration avec David Cayla, La Fin de l'Union européenne (2017) et 10+1 questions sur l'Union européenne (2019). Son dernier texte, Nécessaire souveraineté, a été publié à titre posthume en 2021.