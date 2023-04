L'essentiel de la couture

Un ouvrage essentiel pour découvrir des techniques et conseils pratiques sur la couture. Que vous souhaitiez apprendre de nouvelles techniques ou rafraîchir vos connaissances, cet ouvrage est le guide de référence idéal à conserver à vos côtés lorsque vous cousez. Des instructions étape par étape et des illustrations faciles à suivre vous montrent comment maîtriser toutes les techniques, de la préparation d'un patron et de la découpe de votre tissu à la pose de fermetures à glissière et à la réalisation d'ourlets et de pinces. Si vous êtes débutant, ce guide pratique vous présente tout l'équipement et les outils dont vous aurez besoin, notamment les différentes machines à coudre, épingles, aiguilles et ciseaux. Pour les personnes plus expérimentées, des conseils sur les coutures, la réalisation de boutonnières et les surpiqûres vous aideront à obtenir des finitions parfaites. Quel que soit votre niveau, ce manuel pratique renforcera votre confiance et vos capacités, vous donnant toutes les clés pour créer de magnifiques projets