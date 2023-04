L'incroyable pouvoir de nos hormones

Elles sont partout, elles sont puissantes et elles nous influencent. Les hormones. Ce livre dévoile nos hormones dans tous leurs états, de façon très originale, puisqu'il le fait du point de vue des hormones Ostrogènes, testostérone, mélatonine, progestérone, ocytocine, hormone de croissance... , toutes ont leur personnalité et participent à la nôtre. Que l'on soit homme ou femme, nos hormones sont les clefs de nos bonnes et mauvaises humeurs, de nos émotions. Messagères entre le corps et la tête, notre cerveau leur dévoile les informations les plus personnelles sur notre sexualité et, peut-être plus intime encore, sur notre état de motivation ou notre capacité à la résilience. Elles sont aussi responsables de la qualité de nos os, elles veillent sur notre coeur et nos poumons, elle participe à notre digestion et à nos défenses immunitaires... D'où l'importance d'éliminer les hormones du stress ou de connaître les effets hormonaux des pilules et des matières plastiques. En fait, l'auteure démontre avec brio que rien n'échappe à nos hormones. Elles savent tout de nous, alors autant les connaître.