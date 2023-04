Sexo. Vis ta meilleure vie

La nouvelle collection de la jeune génération, sans concession : des cahiers pratiques, engagés, au style graphique affirmé, pour faire du sport, manger et vivre selon ses valeurs, affirmer qui l'on est et vivre sa meilleure vie ! Connaître son corps et ses envies, assumer son désir, prendre son pied et vivre sa meilleure vie ! Et si tu vivais une sexualité qui te ressemble ? Il n'y a pas de recettes magiques pour être épanouie au lit ! Mais beaucoup de communication, de bienveillance et de respect absolu pour l'autre. Si tu souhaites te libérer des injonctions ancrées dans notre société... ce livre est fait pour toi ! Vis ton intimité comme tu l'as rêvée, donne et prends du kiff. En ambassadeurrice du plaisir assumé, consenti et joyeux, bienvenue dans la pleasure fam ! Familiarise-toi avec ton corps grâce à des tutos d'auto-exploration et déconstruis la sexualité Ose parler de tes envies dans le respect de l'autre : un how to pour exprimer tes désirs, un guide pour communiquer pendant le sexe... Prends ton pied : des pratiques en solo, à deux ou plus, des tips pour varier les plaisirs, des sextoys mixtes et adaptés...