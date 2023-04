Le Pacte des autocrates

Quelle que soit l'issue de la guerre déclenchée par Vladimir Poutine en Ukraine en 2014 et amplifiée en février 2022, l'autocratisation du monde est en marche. Si le chef du Kremlin se veut le porte-voix de la transformation de l'ordre international fondé sur les droits de l'homme, il n'est pas le seul à mener la bataille : la Chine et l'Iran sont ses principaux alliés dans cette entreprise. D'autres pays profitent du mouvement pour conforter leurs intérêts : l'Inde, la Turquie, le Venezuela, l'Egypte, la Birmanie, le Mali... Ces régimes s'organisent pour se protéger mutuellement, jusqu'à former une " internationale autocratique ". Ils votent de concert aux Nations unies, coopèrent sur le plan sécuritaire, mutualisent la propagande, développent leurs échanges commerciaux, se fournissent en armes les uns auprès des autres, nouent des alliances militaires. Dans cette enquête inédite, les auteurs exposent les coulisses d'un pacte implicite fondé sur de multiples accords entre autocrates pour transformer l'ordre international. Leurs alliances ne les empêchent pas de se confronter les uns aux autres. Ce panorama mondial souligne les risques pour les Occidentaux, travaillés par leurs propres faiblesses, qui prennent à peine conscience du danger. Face aux attaques incessantes qui la visent, la démocratie a-t-elle un avenir ?