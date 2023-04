Yoko Tsuno Tome 18 : The Rhine Gold

Sur Terre ou dans l'espace, les exploits extraordinaires d'une héroïne de caractère pour qui la violence n'est jamais la solution. Déjà 18 albums d'aventure, de tendresse et de rêve ! Rendant visite à son amie Ingrid dans la ville de Cologne, Yoko se trouve bien malgré elle mêlée à une curieuse histoire quand une jeune japonaise se fait agresser dans la cathédrale, et lui murmure quelques mots avant de s'évanouir ... Notamment 'Rheingold', le nom allemand d'un opéra de Wagner. Décidant d'enquêter, Yoko découvre que la victime a probablement placé une charge d'explosifs quelque part et aussi que 'Rheingold' est également le nom ... d'un train très spécial !