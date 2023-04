Voir le monde autrement par le dénouement corporel. Une restructuration cognitive expérientielle

Une technique résolument nouvelle explore le déblocage de nos freins à travers des mouvements corporels. Ces mouvements n'ont aucune logique... ils sont ce qu'ils sont et dénouent nos blocages à être pleinement dans la vie. Sans effort particulier, le mental laisse agir les émotions à travers le corps. Le changement devient alors réalité. Frédéric Delforge est un explorateur du monde et de l'expérience humaine ! Début de carrière au contrôle aérien, ensuite pilote de ligne - commandant de bord, il revient sur terre en 2017 après 20 ans d'aviation. Il se passionne alors pour l'hypnose et la PNL. En recherche constante de solutions simples, efficaces, et respectueuses de la nature humaine, il développe ses propres techniques. Le dénouement corporel en est une parfaite illustration.