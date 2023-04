Mathilde, Juliette, Bonaparte et les autres

Suivre la jeune Mathilde, c'est : - entrer dans l'intimité d'un Bonaparte fraîchement nommé Premier consul, assister à son ascension et participer à ses choix ; - s'inviter dans le bouillonnement des salons mondains de cette période pleine de frénésie scientifique, juridique, économique et culturelle ; - redécouvrir une France désireuse de se reconstruire après les terreurs de la Révolution, avide d'amour et de progrès, et pourtant encore pleine de fureur belliqueuse ; - observer le rôle des femmes de ce début du XIXe siècle, comprendre qu'elles avaient plus de pouvoir que ce que la grande histoire en a retenu et découvrir une formidable galerie de personnages célèbres, au réseau social puissant et aux grandes ambitions.