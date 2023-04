Mon Budget. Carnet de notes Bleu

Cet agenda de comptes est l'outil idéal pour avoir une vision claire de votre situation financière. Pour un aperçu général, commencez par noter les dépenses et les revenus annuels qui sont prévus. Vous pouvez ensuite, chaque mois, noter en détail vos revenus et toutes vos dépenses. Des rubriques pour Noël ou les vacances sont également prévues. Vous pourrez ainsi établir des priorités et prendre des mesures adaptées, s'il y a lieu, afin d'éviter les mauvaises surprises.