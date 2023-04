J'explore l'Ouest canadien - Mon premier guide de voyage invite les enfants de 7 à 11 ans à découvrir la Colombie-Britannique, l'Alberta et les Rocheuses, la Saskatchewan et le Manitoba. Unique en son genre, ce guide de voyage tout en couleurs s'adresse aux enfants de 7 à 11 ans ! Il permettra aux jeunes voyageurs de bien profiter de leur séjour dans les provinces canadiennes de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba en les incitant à demeurer attentifs à tout ce qui les entoure. A la fois amusant et instructif, ce livre les occupera pendant les déplacements tout en attirant leur attention sur une foule de sujets, de la géographie à l'histoire en passant par la faune et la flore, l'art et la culture, les fêtes et festivals, l'épopée des dinosaures et celle des ruées vers l'or.