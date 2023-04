Situations apprentissage numération, calcul, géométrie GS. Edition 2023

Une approche adaptée à votre pratique - Des situations expérimentées dans de nombreuses classes durant plusieurs années - Une description précise des gestes professionnels ajustés à vos différentes organisations pédagogiques : ateliers dirigés, ateliers autonomes, demi-classes, classes ouvertes - Une proposition de progression fondée sur la recherche et validée par les expérimentations Une progression par quinzaine pour les 5 thèmes de l'ouvrage, prenant en compte l'intégralité des apprentissages et leur continuité sur toute l'année - Pour aller plus loin, des éclairages, des accompagnements, des compléments pédagogiques et enjeux didactiques explicités