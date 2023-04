Etre soi pour l'autre. Comment j'ai grandi dans un contexte de diversité

Ce livre retrace l'itinéraire de Michel Younès dans lequel il montre que l'altérité fait partie de l'identité. Dans un contexte où la diversité culturelle et religieuse n'est plus une option, il cherche à éviter les logiques d'opposition et de relativisation. Comment se repérer sans se perdre ? A partir de ses racines libanaises, de sa double formation en théologie et en philosophie, ainsi que des projets menés sur la religion en entreprise, l'auteur présente ici son parcours personnel, son expérience interculturelle et ses convictions, croisant connaissance des religions et dialogue interreligieux. En s'intéressant aux questions relatives à l'islam, il donne des clés de compréhension, conjuguant recherche académique et expérience de terrain. Si l'intérêt pour ce qui est différent de soi n'est pas spontané, éduquer non seulement à l'autre mais par l'autre invite à grandir autrement et à être soi-même en sa présence. C'est un itinéraire inspirant dans un monde en profonde mutation.