Mr. Nice. L'histoire oubliée du jeune Mod

Londres, 1964. Les Mods et les rockers se battent sur les plages du sud de l'Angleterre, mais Stevie Nice a mieux à faire. Les petites pilules qui permettent aux jeunes modernistes de l'après-Guerre de danser toute la nuit, il en a fait son commerce : blues, purple hearts, dexies et plus sur demande. Les affaires marchent du tonnerre pour Mr Nice, le dealer le plus en vue du Swinging London. Mais que les Beatles ou les Who fassent partie de ses meilleurs clients ne va pas le protéger de la crise de croissance. Son succès fait des jaloux et quand les rois de la pègre londonienne, les frères Gray, décident de s'intéresser à son cas, Stevie découvre qu'il ne fait pas forcément bon être métis et homosexuel dans l'Angleterre des Sixties. Le roi de la nuit va bientôt comprendre que les vrais durs ne dansent pas, ou seulement avec les cadavres... Mr Nice est une plongée noire et tragi-comique dans le côté obscur du Swinging London.