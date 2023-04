L'Oeil et ses guérisons

La vue est le métier et la passion de l'auteur qui en explore les performances, en appréhende les fragilités et travaille à la soigner. Comprendre et soigner ses yeux est né de sa volonté de faire connaître les progrès spectaculaires de l'ophtalmologie. Avec une préface de Jean-Christophe Rufin. L'oeil, si important dans nos vies, nous reste un mystère tant la science ophtalmologique est spécialisée. Il fallait un spécialiste comme le professeur Brézin pour nous expliquer à quel point nos connaissances ont progressé dans ce domaine. Si l'ophtalmologie est une médecine interne, par la fonction spécifique de l'oeil, ses maladies retentissent sur toute la vie affective, professionnelle, sociale des patients. L'ophtalmologie est donc aussi un humanisme. Mais l'oeil fonctionne encore comme une fenêtre ouverte sur l'organisme et l'ophtalmologie renseigne sur nombre de pathologies ; le cas du diabète est connu, mais bien d'autres rapprochements peuvent être effectués. Tout cela est possible grâce aux progrès de de cette science. Aujourd'hui le praticien dispose d'une imagerie oculaire performante, la tomographie à cohérence optique, de tests de laboratoire toujours plus pointus et de nombreuses autres techniques qui lui permettent, en combinant ces paramètres, d'affiner sans cesse son diagnostic. S'il convient de ne pas oublier qu'il s'agit de médecine et qu'il faut l'inscrire dans une approche globale, ce tour d'horizon des avancées de l'ophtalmologie reste fascinant.