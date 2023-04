Hercule et les boeufs de Géryon

Du rythme, du souffle, du suspens, de l'émotion, des héros... des romans d'aventure passionnants pour découvrir la mythologie de 7 à 9 ans. La collection Mythologie et compagnie : des histoires intemporelles adaptées aux plus jeunes lecteurs : le souffle de l'aventure et des personnages forts pour faciliter l'entrée dans le récit. Le roi Eurysthée donne un dixième travail à Hercule : ramener les boeufs de Géryon, l'éleveur à trois têtes qui terrorise les marins. Cette mission s'annonce dangereuse, et Hercule n'est pas au bout de ses surprises. Lorsqu'il atteint l'île aux boeufs, il découvre que le gardien du troupeau est Orthros, un chien monstrueux et enragé ! La mythologie racontée aux enfants dès 7 ans.