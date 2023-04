L'ère du Verseau. Le proche avenir de l'humanité...

Paul Le Cour fut le premier, en 1937, à exposer de manière claire, dans un style limpide, les caractéristiques de l'Ere du Verseau dans laquelle l'humanité devrait entrer vers 2160. Pour ce faire, et en harmonie avec la pensée et l'oeuvre de René Guénon, l'auteur fait resurgir la " Tradition primordiale ", qui permet de comprendre la loi de la précession des équinoxes. Le lecteur peut ainsi appréhender facilement la loi des cycles connue de toutes les civilisations traditionnelles, exposée succinctement en fin d'ouvrage par Jacques d'Arès. L'oeuvre de Paul Le Cour constitue la clef essentielle ouvrant la porte de la compréhension réelle du monde dans lequel nous vivons et de son devenir proche. L'homme est sur le point de quitter l'Ere des Poissons, religieuse et belliqueuse, qui débuta avec la naissance du Christ. Il vit actuellement les signes avant-coureurs prédits depuis deux millénaires, qui annoncent, après des tribulations souvent douloureuses, une nouvelle Révélation, une époque d'harmonie retrouvée et une humanité régénérée. Encore faut-il que l'homme accepte de coopérer avec les forces de la création, au lieu de les nier ou de les combattre... Mais pour cela, il faut être informé. C'est à cette préoccupation que répond ce livre, avec en plus du texte des éditions précédentes des paragraphes supplémentaires commentant de nombreux événements récents qui confirment certains signes avant-coureurs.