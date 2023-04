Comment je m'habille ?. Occasions spéciales

Est-ce qu'on peut jouer au foot en chaussons ? Aller à l'école en pyjama ? Ou porter un costume et une perruque pour se rendre au théâtre ? En fonction des occasions, nous portons des vêtements différents. Mais nos héros et héroïnes ne se trompent-ils pas un peu ? Ou même plus qu'un peu ? Il semble qu'ils aient besoin de tes conseils. Alors, à ton avis comment doivent-ils s'habiller ?