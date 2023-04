Disney World et Orlando. Le plaisir de mieux voyager

Le Guide Ulysse Walt Disney World contient d'innombrables renseignements pour bien choisir les attractions, éviter les files d'attente, sauver du temps, économiser, choisir hôtel et restaurants. Ce guide Ulysse donne tous les repères pour mieux profiter de cette destination vacances de rêve, immense centre du divertissement situé en Floride et créé par Walt Disney lui-même. Chacun des parcs thématiques et aquatiques de Disney, ainsi que les autres secteurs du Walt Disney World Resort, sont passés au peigne fin. Le Magic Kingdom, Epcot, les Disney's Hollywood Studios et leur nouveau secteur inspiré de la saga Star Wars, le Disney's Animal Kingdom et son secteur consacré à l'univers d'Avatar, Typhoon Lagoon, Blizzard Beach, Fort Wilderness, Disney Springs, rien n'a été oublié.