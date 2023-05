Gargantua, dernier rejeton d'une illustre ascendance de géants mythiques, naît de l'oreille de sa mère lors d'un mémorable banquet de tripes, de vins clairs et de philosophie. Reprenant la légende au point exact où elle naît, quatre acteurs vont endosser tous les rôles pour nous raconter la vie treshorrificque du géant le plus célèbre de la littérature française. En dix tableaux, ils vont raconter tous les grands moments de son existence : sa naissance, son éducation par les bonnes soeurs, son départ pour Paris avec son précepteur Ponocrates, son concert improvisé avec les cloches de Notre-Dame, son retour au pays pour mener une guerre victorieuse contre Pichrocole et pour finir, la naissance de son fils, Pantagruel. Pour mener à bien ce récit fabuleux, les acteurs emploient exclusivement la langue de Rabelais, un mélange de vieux français, de latin, de grec et de mots inventés. Ils plongent ainsi dans l'enfance du français, un monde magique où l'on peut tout dire, tout faire, tout penser, avec l'imagination pour seul guide, et pour seule arme, le rire. La vie treshorrificque du grand Gargantua est une ode à la liberté de la langue française, une langue à la fois bâtarde et universelle, métissée de culture classique et de sagesse proverbiale, carrefour de philosophie humaniste et de ripaille carnavalesque. Pièce pour 4 acteur/trices