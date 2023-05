La reine des neiges

Kay, un jeune garçon innocent, reçoit dans le coeur et dans l'oeil deux éclats d'un miroir ensorcelé. Il change alors de comportement, devient dur et indifférent, au point de dénigrer sa meilleure amie Gerda. Jusqu'au jour où il disparaît, emporté dans le grand nord par la mystérieuse Reine des Neiges. Gerda décide alors d'aller le chercher jusqu'au château où il est retenu pour le libérer de l'enchantement maléfique et le délivrer des griffes de la terrible reine.