Idées reçues sur les "petits" diplômes

Conséquence de la massification scolaire, plus de 2 millions de diplômes sont attribués chaque année en France. En dehors du baccalauréat bien connu de tous, le monde des diplômes compte une centaine de CAP différents, autant de bac pro spécialisés, un soixantaine de brevets professionnels, etc. On mesure alors la complexité et la richesse de cet univers. C'est l'objectif de cet ouvrage que d'explorer ces " petits " diplômes et d'interroger la hiérarchie des savoirs que la hiérarchie des diplômes entretient. Ce livre questionne aussi la valeur symbolique, au-delà de la valeur marchande, que tout diplôme, même " petit " recèle. Car un diplôme n'est pas qu'une catégorie statistique, il s'inscrit dans les trajectoires de vie de celles et ceux qui y accèdent, dans les politiques publiques, etc. Ainsi, les " petits " diplômes posent-ils de " grandes " questions ! Ouvrage réalisé en partenariat avec le Gresco (Groupe de recherches sociologiques sur les sociétés contemporaines), laboratoire des universités de Poitiers et Limoges.