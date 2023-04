Fais-les pleurer

Une flic aux méthodes brutales, un agent de la CIA en déroute et un cartel mexicain qui répand le sang et la poudre... Mêlant rythme explosif et personnages déroutants, l'auteur de Yaak Valley, Montana crée avec son coéquipier Jon Marc Smith un pur polar américain, plein d'action, d'humour, de folie et de drogue, qui ravira les fans de Don Winslow et de Jason Bourne. Pas facile de faire flancher Diane Harbaugh, ancienne procureure assistante, devenue l'une des recrues les plus coriaces de la prestigieuse DEA, l'agence anti-drogue américaine. C'est elle qu'on appelle pour faire parler les dealers récalcitrants, des gros durs qui finissent invariablement en larmes après son passage... Jusqu'au jour où l'un de ses indics, ancien détenu, se suicide sous ses yeux, faisant émerger des doutes sur la nature exacte de leur relation. Sous le coup d'une enquête interne, lâchée par sa direction, Diane perd peu à peu le contrôle. Dans un sursaut rageur, elle décide de partir au Mexique rencontrer un certain Gustavo. Celui-ci affirme avoir un secret qui pourrait faire tomber tout un cartel, et il ne veut traiter qu'avec elle. Mais c'est un piège dans lequel se précipite la jeune femme. Pour la sortir de là, elle va trouver un allié inattendu : Ian Carver, ex-agent de la CIA revenu d'Afghanistan la tête pleine de traumas. Ici, la vérité et la justice n'ont aucune valeur. Pour tenter de rester en vie, Diane va devoir accepter de basculer pleinement de l'autre côté de la barrière, franchir ses propres limites, celles qu'elle s'était jurée de ne jamais dépasser...