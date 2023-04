La qualité de vie et les conditions de travail, l'affaire de tous !

A l'heure où l'on s'interroge sur l'évolution et la place du travail, le débat autour de la qualité de vie et des conditions de travail (QVCT) remet en question certaines méthodes de management et d'organisation. La QVCT devrait être une priorité stratégique dans les transformations à l'oeuvre du monde du travail (hybridation, digitalisation...), qui bousculent en profondeur la nature des tâches réalisées, leur faisabilité? , leur qualité? et leur sens. Car, il n'y a pas de performance économique et environnementale durable sans performance sociale. Cet ouvrage offre une approche systémique centrée sur l'humain et la subjectivité de sa relation aux autres et au travail mais aussi sur le collectif dans lequel il s'inscrit, sans oublier son contexte d'intervention et la structure de son organisation. Comment mieux identifier les symptômes du mal-être au travail et comment en traiter les causes ? Comment piloter une politique de prévention et réagir à bon escient ? Cette grille de lecture innovante à partir de définitions pratiques, de témoignages et d'exemples permettra de s'approprier ce sujet complexe et passionnant. Dirigeants, responsables des ressources humaines, représentants du personnel, mais aussi managers de proximité, chaque partie prenante de l'entreprise a plus que jamais un rôle à jouer dans le développement d'une bonne qualité de vie au travail.