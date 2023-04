La magie de l'enfant en thérapie familiale

La psychothérapie familiale a connu un développement extraordinaire au cours des cinquante dernières années, mais l'attention portée à l'enfant n'a pas été à la hauteur, tant sur le plan théorique que clinique. Les formations sur la prise en compte des enfants étant presque inexistantes, par inconfort ou insécurité, des nombreux thérapeutes évitent de travailler avec eux, se privant ainsi d'un recours précieux. Aux antipodes de cette tendance, cet ouvrage invite les thérapeutes à inclure les enfants dans la thérapie et à les penser comme de véritables ressources dans le travail avec les familles. Le lecteur est invité à découvrir différents chemins d'accès vers le langage de l'enfant et ainsi à se connecter à ses propres émotions et à sa capacité de jeux. Ce livre accompagne le thérapeute dans le chemin d'aller vers l'enfant, quel que soit son âge, afin recueillir et entendre sa parole. D'une infinie richesse, cet ouvrage montre au travers de nombreux cas cliniques l'extraordinaire capacité de l'enfant à utiliser sa "baguette magique" pour transformer des situations relationnelles douloureuses en nouvelles opportunités de prises en charge. Se laisser guider par l'enfant dans sa sagesse naïve et spontanée est le meilleur moyen pour le thérapeute de toucher l'intime et la complexité de chacun.