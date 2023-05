L'oracle des sagesses de la nature. 48 cartes et le livre d'accompagnement pour accueillir la magie du monde et de l'invisible

Accueillir jour après jour la magie du monde et de l'invisible La puissance du chêne, la pureté du cristal de roche, la beauté infinie d'une rose ou le souffle de vie d'un pissenlit... Voici autant de splendeurs auxquelles cet oracle vous invitera à vous connecter pour avancer sur votre chemin de vie. Apprenez à être à l'écoute de leurs messages universels, de leur beauté fragile ou de leur force éternelle, pour retrouver votre connexion profonde avec la nature et avec vous-même. Au gré de vos tirages, vous découvrirez ces cartes magnifiquement illustrées, à la fois puissantes et poétiques, et ce qu'elles ont à vous dévoiler pour répondre à vos questionnements personnels et spirituels les plus profonds. Reliez-vous aux subtils chants de la nature pour trouver la réponse à toutes vos interrogations et vous épanouir enfin. Ce coffret contient : 48 cartes oracle illustrées de magnifiques aquarelles et le livre d'accompagnement complet avec les différents tirages, la symbolique de chaque carte, un exercice d'ancrage et un développement créatif sous forme de questions ou de citations à méditer.