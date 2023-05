Le livre de Baba Yaga. Recueil de magie slave

Contes, Histoire, Folklore et Gnose Personnelle de son auteure, cet ouvrage vous plonge au coeur de la sagesse de Baba Yaga à travers une exploration approfondie de la Magie Slave. Puits de connaissances alliant anciennes traditions et pratiques magiques modernes, Sorciers et Sorcières passionnées d'histoires, Madame Pamita vous offre au travers de cet ouvrage puissant et mystérieux, de nouveaux outils et perspectives afin d'élargir et d'enrichir votre Pratique Magique ! Talismans, Sceaux, Incantations & Rituels, Passez du temps dans la cabane légendaire de la Sorcière des Bois, Baba Yaga, et laissez-vous conter ses Secrets Magiques Ancestraux tout en apprenant comment les mettre en pratique au travers de la broderie, du tissage des herbes, du travail avec les esprits de la forêt, mais également du foyer. Un ouvrage passionnant où se mêlent à merveille approche naturelle et culture d'origine afin de vous permettre de vous approprier les pratiques traditionnelles et de les adapter à vos pratiques personnelles. Bienvenue sur la voie de la Magie Slave dans l'antre de la Sorcière des bois, Baba Yaga.