Osez écrire. 20 parcours pour libérer votre créativité

Réveillez l'auteur qui sommeille en vous ! Tout le monde peut écrire. Pourtant, tout le monde n'ose pas. Chacun de nous possède un imaginaire propre, ses mots à lui. Néanmoins, il est souvent difficile de se prêter à l'exercice solitaire et délicat de l'écriture. Des activités peuvent aider à développer sa créativité et sa confiance en soi mais écrire s'apprend, se travaille, se cultive et c'est ce que propose ce guide, dont l'originalité tient dans la structure. Pour chaque thème, il propose : - une introduction qui synthétise les pistes d'écriture ; - des citations variées qui nourrissent la réflexion ; - des ateliers alternant jeux sur les mots, techniques rédactionnelles, création d'histoires ; - 6 à 10 exercices progressifs pour oser écrire ; - une proposition pour poursuivre seul, avec une consigne très structurante pour écrire une mini nouvelle ; - une bibliographie et une filmographie ainsi que des références artistiques pour aller plus loin ; - des corrigés afin d'aider le lecteur à libérer ses blocages ; - des conseils pratiques.