Andalousie. Les meilleures expériences

Un guide Lonely Planet pour s'imprégner de la culture, de l'art de vivre et des paysages andalous et vivre une expérience immersive de la région. Regarder, marcher, écouter, sentir, goûter, un guide qui fait appel à tous les sens pour vivre intensément son séjour. Des pages introductives thématiques pour aborder l'Andalousie sous tous les angles : plages, fêtes, gastronomie, histoire, réserves naturelles, randonnées à pied ou à vélo, viticulture, l'Andalousie en train... Les villes et provinces andalouses à ne pas manquer (Séville, Huelva, Cadix, Malaga, Cordoue, Grenade, Jaen, Almeria) traitées sous forme d'activités, de promenades et de visites incontournables ou insolites : visiter une fabrique de céramique artistique, découvrir une plantation d'orangers, monter à bord de la caravelle de Christophe Colomb, déguster un jambon ibérique fameux, participer au carnaval de Cadix, fouler d'anciennes voies romaines... Des cartes des principales régions et des clés pour construire son trajet en un clin d'oeil. De nombreuses propositions d'activités nature et de plein air (à vélo dans la Sierra Norte, descendre en paddle le Guadalquivir, observer les oiseaux du parc national de Donana, randonner dans la Sierra de Grazalema, la Sierra de Tejeda ou la Sierra Nevada...) pour s'évader et s'émerveiller dans des paysages grandioses. Et toujours : des informations pratiques pour préparer son séjour et ses visites. Une carte détachable du pays avec les incontournable par région et des propositions d'itinéraires.