L'initiation. Xenogenesis 2

Aventure de science-fiction et exploration philosophique, une trilogie aussi ambitieuse qu'époustouflante par une voix fondatrice de l'afroféminisme. Retour sur Terre régénérée. Quelques décennies après L'Aube. D'un côté, une population hybride, de l'autre, une poignée d'humains rendus stériles bien décidée à sauvegarder leur espèce. Représentant les deux ethnies, Akin, fils de Lilith, s'interroge sur le camp à choisir comme sur sa double appartenance... " Cette aventure captivante, dans la plus pure tradition butlerienne, est à la fois une dystopie politique et une fable philosophique. " Lauren Bastide - Vogue " Octavia Butler pose, avec une grande finesse et un regard visionnaire, la question du métissage et de l'eugénisme. " Cédric Fabre - Livres Hebdo