" ET CE FUT L'ETE. Le mien. Mon premier été. JuilletA 1968. Le 24. C'est alors que je suis né une première fois. A LaA Rochelle. Clinique du Docteur Gandouet, 14, rue Saint-Louis. Un mercredi. Trois heures cinquante. Une nuit d'orage. Trois kilos quatre cent soixante. Une nuit d'été. Cinquante-deux centimètres. Je suis né Français. Je ne pouvais pas aller plus loin à cause de l'Atlantique. Je ne savais pas encore nager bien que je fisse quelques longueurs dans le ventre de ma mère. Ce fut mon voyage au bout du jour. Neuf mois pour enfin découvrir ma saison, celle qui allait changer ma vie. Naître en pleine chaleur n'est pas qu'un hasard, c'est une aubaine. A " Plus de cinquante ans plus tard, le narrateur s'enferme dans sa cabane du Sud-Ouest, décide de remonter le temps et de tout livrer. Trois mois pour en découdre avec tout ce qui a fondé et étrillé ses étés français. Mais des personnages troubles, insensés, et parfois même hors du temps Gabriel, Louise et Luigi vont venir perturber son incroyable récit à coups d'émotions ininterrompus. Ce qui devait être le roman de sa vie devient une épopée estivale. Amours inattendus, barbecue finissant en thriller, pétanque virant à la saga, héroïnes surgissant de nulle part, toutes les émotions qui remontent avec la marée, toute l'enfance qui rejaillit sans cesse, l'intranquillité du récit, des bribes de corps dénudés, des éruptions d'émeutes, des slows dans un camping, des images incandescentes, le dépouillement des apparences, l'apprentissage de la vérité et de ses fantômes. Un livre qui déterre un à un tous les souvenirs des Français enfouis sous le sable. Un été français ne s'oublie jamais. Mais celui-ci aura-t-il raison de vous ? Cet été français, vous n'êtes pas prêts de l'oublier