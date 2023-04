Astro Karma. Guide d'éveil pour connaître ses vies antérieures et son chemin de vie grâce à l'astro

Un guide d'éveil pour connaître ses vies antérieures et son chemin de vie grâce à l'astrologie karmique... Vos mémoires karmiques font partie intégrante de votre âme et il est intéressant d'apprendre à les décrypter afin de pouvoir mieux vous connaître dans l'entièreté de votre être. Après des années de pratique, Claire-Soumya Kerouanton a réalisé à quel point notre vie actuelle et nos vies antérieures étaient intimement liées, et que découvrir son karma était un cadeau du ciel pour mieux se connaître et évoluer. Grâce à ce guide d'éveil, vous allez vous initier à l'astrologie karmique. Etape par étape, vous pourrez identifier les points importants de votre chemin de vie, de vos vies antérieures, de vos peurs, de vos blessures et de vos dons à travers l'étude de votre thème. Vous y trouverez un éclairage de votre karma qui vous offrira des clés d'épanouissement pour réaliser tous vos potentiels dans cette vie.