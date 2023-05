Un léger désordre. Lectures désynchronisées et pédagogie du hors-sujet

"Il faudrait lire avec un détecteur de métaux et un télescope. Le détecteur pour les trouvailles sonnantes et trébuchantes, pour rien, c'est-à-dire pour le plaisir, dans le sable des mots qui radotent à n'en plus finir. Et un télescope au moins aussi long que le détecteur de métaux sinon la trouvaille est trop loin. Et pour prendre la parole, c'est la même chose ? : entre soi et le monde, trouver la bonne distance pour cueillir ce qui nous touche, et s'en saisir, et le dire". (Guillaum Gesvret)