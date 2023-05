L'art d'aller (vraiment) mieux. Comment j'ai pris soin de ma santé mentale (et ce que vous pouvez faire aussi !)

Le guide 100 % illustré et pratique pour prendre soin de sa santé mentale La vie nous lance des défis. Il peut être difficile de rester ancré et de bien vivre les hauts et les bas que nous rencontrons. A l'âge de 20 ans, Matilda avait déjà connu son lot de thérapies pour gérer ses angoisses et autres émotions négatives qui la minaient - mais lorsqu'elle a partagé ses expériences sur Instagram, elle a réalisé qu'elle n'était pas la seule, loin de là ! Dans ce livre, Matilda nous emmène dans son périple, de sa première visite chez un thérapeute au jour où elle s'est réveillée avec la joie au coeur, et vous révèle page après page les techniques, les outils et les façons de penser qui l'ont réellement aidée. Avec plus de 50 illustrations inédites, accompagnées de ses histoires personnelles, Matilda vous apprendra comment transformer à votre tour cette voix intérieure négative en véritable ami, comment reconnaître les habitudes qui vous mettent dans une spirale descendante et quoi faire avec vos sentiments difficiles, afin que vous en invitiez de meilleurs. Comme une main amicale tendue pour tenir la vôtre, ce livre-thérapie vous rappellera, même dans vos moments les plus sombres, de prendre soin de vous.