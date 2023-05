Les Classic Movies. Colouring Book

Pour les amateurs de crayons de couleur, de feutres et de pinceaux, un livre de coloriages inspirés des grands classiques du cinéma. Des films de toutes sortes et de toutes les époques : de "La La Land" à "Inception" , de "Psychose" à "Taxi Driver" , de "E. T". à "Forrest Gump" . Le lecteur n'aura que l'embarras du choix et pourra s'amuser à personnaliser, en les coloriant, des dessins créés à partir de scènes et d'affiches de chefs-d'oeuvre intemporels de l'histoire du cinéma.