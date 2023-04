En bleu adorable. Carnets 2019-2022

Il y a une parole insignifiante qui domine et terrorise et qui pense que l'on peut dire et écrire sans être confronté à l'histoire et au silence. Il y a une autre parole - que ces carnets veulent incarner - qui se confronte aux nouvelles tyrannies mais aussi aux épiphanies de la beauté. Comme dans les précédents carnets de Pascal Boulanger - Confiteor et Jusqu'à présent je suis en chemin (Ed. Tituli), ce Bleu adorable multiplie les incises de pensées et de sensations, à travers une traversée intime, des lectures, des détournements, des citations. Mais on ne lira pas de confessions, de ruminations, de désolations, car l'écriture qui dévoile renverse la malédiction en exultation. Cette écriture-là, exposée au monde, se définit en terme de contre-identification. Elle pense l'impensé social, les crimes organisés et encouragés, la rotation des stocks humains, elle trace les signes névrotiques de notre époque et fonde un contre-monde en bleu adorable. Dans ces nouveaux Carnets, le poète Pascal Boulanger se transforme en mémorialiste : rien d'un journal intime, mais tout d'un journal extime, témoignage de notre grave crise métaphysique parfois appelée "Covid-19" .