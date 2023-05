Le chemin, la rive et l'usine. Faire de l'histoire environnementale avec Geneviève Massard-Guilbaud

A l'heure où les dégâts environnementaux et le réchauffement climatique suscitent une médiatisation croissante et des perspectives de migrations massives à l'échelle globale, le parcours de l'historienne Geneviève Massard-Guilbaud arrête l'attention des chercheurs comme du public. En cheminant de l'histoire de l'immigration algérienne à celle de l'environnement, elle est restée fidèle à l'étude sociale des populations et des espaces urbains, explorant les pollutions qui les affectent, les aménagements qui les transforment, les inégalités qui les traversent, contribuant ainsi aux mutations du regard porté sur ces objets classiques de l'histoire économique et sociale. Son oeuvre ouverte à la pluridisciplinarité a inspiré une génération de jeunes chercheuses et de chercheurs, et bénéficié d'une reconnaissance internationale qui a donné une impulsion décisive à l'histoire environnementale francophone. Les travaux réunis dans cet ouvrage lui rendent hommage. Ce volume contient à la fois des contributions historiographiques et des études inédites sur les mouvements de population, la gestion de l'eau, l'aménagement des rivières, les pollutions et la justice environnementale, dans une perspective internationale, leurs auteurs et autrices témoignent de leur dette intellectuelle envers Geneviève Massard-Guilbaud et des perspectives très riches ouvertes par son parcours singulier.