Fossiles et croyances populaires. Une paléontologie de l'imaginaire

Licornes, dents de dragon, serpents pétrifiés... les fossiles ont fait l'objet d'interprétations et de croyances extrêmement diverses en fonction des objets concernés et des endroits où on les trouve. Les légendes et les superstitions qui en découlent prêtent souvent à sourire aujourd'hui, mais elles n'en témoignent pas moins de l'intérêt que ces fossiles ont suscité au cours des siècles. Le but de cet ouvrage, au travers d'exemples significatifs, est d'illustrer la diversité de ces croyances et d'en dégager les grandes thématiques (origine céleste ou surnaturelle, pharmacopée, etc.) et de montrer également comme ces histoires ont la saveur des contes populaires. Docteur ès sciences, Eric Buffetaut est Directeur de Recherche émérite au CNRS (Laboratoire de Géologie de l'Ecole Normale Supérieure, Paris). Spécialiste des vertébrés fossiles, il travaille actuellement en particulier sur les oiseaux disparus, et s'intéresse depuis longtemps à l'histoire et au folklore de la paléontologie.